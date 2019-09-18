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إصابة 9 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 63
إصابة 9 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب 9 فلسطينيين، الثلاثاء 17 سبتمبر، في مواجهات مع قوات الاحتلال ، في منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم طفل بجروح خطيرة، خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفاد الشهود بأنه تم نقل المصابين بمركبة خاصة إلى المستشفى العربي الاستشاري (خاص) قرب رام الله.

وأوضحوا أن إصابة طفل (لم يعرف اسمه أو عمره) خطيرة جدا، بسبب استهدافه بالرصاص المتفجر في منطقة الرأس.

وأشاروا إلى أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين المنطقة الغربية للقرية، بحراسة قوات من الجيش.

وفي وقت لاحق، أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، إثر مواجهات مع الاحتلال.

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