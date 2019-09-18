السعودية تبيع مبنى قنصليتها بإسطنبول الذي قتل فيه خاشقجي

أفاد الموقع الإلكتروني لقناة (خبر ترك) في تقرير ، الثلاثاء 17 سبتمبر ، إن السلطات السعودية قامت ببيع مبنى قنصليتها في إسطنبول والذي قتل فيه الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر من العام الماضي ، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال خاشقجي، على يد فريق سعودي بقرار توجه الاتهامات لولي العهد محمد بن سلمان بالوقوف خلفه.

وقالت:" أن القنصلية التي يقع مبناها في منطقة (ليفنت) (LEVENT) ستنتقل إلى منطقة (ساري ير) (sariyer) الراقية في إسطنبول بجوار مبنى القنصلية الأمريكية في ذات المنطقة.

وأشارت إلى أن عملية بيع البناء تمت قبل 45 يوما، ومن غير المعروف لمن تم بيع، ولا يعرف موعد الانتقال إلى المبنى الجديد" كما نقلت عن مصادر قولها إن السعودية تعمل حاليا على بيع مقر إقامة القنصل العام محمد العتيبي الذي غادر إسطبنول بعد الجريمة.

وأشارت القناة إلى أن بيع المبنى تم بثلث القيمة الحقيقية للمبنى، مضيفا أن السعر الذي تمت بموجبه الصفقة ما يزال مجهولا.



وتنقل عن محامين قولهم إن المبنى "ما يزال مسرحا للجريمة، إذا غادوه السعوديون، فيمكن لمكتب المدعي العام في إسطنبول أن يغلق المبنى لفترة من الوقت لجمع الأدلة التفصيلية بخصوص الجريمة".

كما تنقل القناة عن مصادر قولها إن وزار الخارجية السعودية قررت بيع المبنى والانتقال منه "بعد فحص أجراه فريق تقني سعودي بشأن إمكانية وجود أجهزة تنصت في المبنى".



ولفتت إلى أن "الفريق التقني قام بإجراء الفحص بعد التسريبات الصوتية لمقتل خاشقجي، وبناء على ذلك قدم الفريق التقني تقرير حول ضرورة إخلاء المبنى".



ونوهت القناة إلى السلطات السعودية "يجب أن تحصل على إذن من وزارة الخارجية التركية لتعلن المبنى الجديد مكانا دبلوماسيا، وهو ما يحتاج لإجراءات رسمية".