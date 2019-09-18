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البرهان : جيش السودان لن يكرر ما جرى بمصر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 178
البرهان : جيش السودان لن يكرر ما جرى بمصر

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن جيش بلاده أو أية قوة أخرى شاركت في الثورة، لا يسعون للسيطرة على الحكم كما جرى في مصر.

 

وأضاف البرهان لقناة "الجزيرة" ردا على سؤال بشأن مخاوف السودانيين من "سيسوة" ثورتهم، في إشارة للطريقة التي تعامل بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ثورة المصريين؛ أن العسكريين في السودان لا يخططون للاستيلاء على الحكم، وأن كل هدفهم هو إيصال الثورة للأهداف التي خرج من أجلها السودانيون.

وشدد البرهان على أن المجلس السيادي الانتقالي لديه مسؤولية أمام الشعب السوداني والرأي العام الدولي بحماية الثورة وبلوغ أهدافها، وبالتالي لا مجال لإجهاضها أو الالتفاف عليها.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجلس السيادي والوزاري بشأن إدارة شؤون السودان، نفى أن تكون العلاقة تنافسية، وأكد أن الطرفين يعملان معا لتحقيق مصلحة السودان في القضايا الداخلية والخارجية، وأوضح أن الوثيقة التي اتفق عليها الطرفان تؤكد أنهما يقومان معا بأعمال المجلس التشريعي الذي نصت الوثيقة على انطلاقه بعد تسعين يوما.

وبشأن هيكلة القوات المسلحة وضم بعض القوى العسكرية إليها مثل قوات الدعم السريع، أكد البرهان أن الهيكلة ستعمل على ضم كل القوى والفرق العسكرية لقيادة القوات العسكرية، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع جرى ضمها بالفعل، وأنها تتبع مباشرة قائد القوات العسكرية.

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