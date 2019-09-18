Responsive image

21º

18
سبتمبر

الأربعاء

26º

18
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • اتحاد الكرة يعلن موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل بملعب برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق
     منذ 5 يوم
  • المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تجدد إطلاق نيرانها تجاه طائرات الاحتلال شمال غزة
     منذ 6 يوم
  • الطائرات الحربية الصهيونية تقصف موقع عسقلان شمال غزة بثلاثة صواريخ
     منذ 6 يوم
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ 7 يوم
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ 7 يوم
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 8 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:12 صباحاً


الشروق

5:36 صباحاً


الظهر

11:49 صباحاً


العصر

3:19 مساءاً


المغرب

6:03 مساءاً


العشاء

7:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: الانتخابات الاسرائيلية تأتي لإدارة الاستيطان على أرض فلسطين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
حماس: الانتخابات الاسرائيلية تأتي لإدارة الاستيطان على أرض فلسطين

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الانتخابات الإسرائيلية في الكيان اليوم تجرى في دولة قائمة على الاحتلال والاغتصاب لأرض شعبنا الفلسطيني.

 

وقال قاسم، في تصريحات صحفية: إن تلك الانتخابات ما هي إلا اختيار بين المستوطنين الأغراب على أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف: "تأتي الانتخابات لإدارة الاستيطان على أرض فلسطين ما يضمن استمرار المستوطنين في اغتصاب الأرض التي طُرد منها أهلها".

وأوضح قاسم أن الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة كلها كانت تحرض على العدوان على قطاع غزة وضم الضفة الغربية المحتلة وتدنيس الأقصى، وعدم الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني.

وبين أن منافس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، (في إشارة لرئيس الأركان السابق بالكيان باني غينيس) هو الذي قاد الجيش في العدوان على شعبنا عام 2014.

وشدد قاسم على أن "صفقة القرن" الأمريكية منسجمة تماماً مع الرؤية الإسرائيلية، "وما يمكن أن يمنعها هو مقاومة الشعب الفلسطيني".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers