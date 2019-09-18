حزب قلب تونس يتوجه بالشكر للشعب التونسي

توجه حزب قلب تونس وفريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، بتهانيهما للشعب التونسي لنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول، مقدّرا تعلّقه بتواصل المسار الديمقراطي.



جاء ذلك في بيان صدر على إثر الإعلان من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وترشّح نبيل القروي للدور الثاني.

كما حزب قلب تونس توجّه فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي بالشكر الجزيل للناخبين الذين تردّدوا على صناديق الاقتراع لأداء واجبهم المواطني، معبّران على مشاعر التقدير للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي توفّقت في تنظيم وتسيير هذه العملية الانتخابية بصفة مستقلة وشفافة رغم ما تعرّضت له من ضغوطات قويّة.

وتوجها بالتهاني والشكر أيضا إلى الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي الذين حرصوا بنجاح على حماية حسن سير العملية الانتخابية وتأمينها، وبالتهاني إلى السيد قيس سعيّد منافس السيد نبيل القروي في الدور الثاني لهذه الانتخابات.

وأعرب حزب قلب تونس وفريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي عن الأمل في أن يُجرى الدور الثاني في كنف الديمقراطية وأن يتمكّن كلا المرشحين من القيام بحملتهما الانتخابية في إطار المساواة وتكافئ الفرص بما يُمكّن التونسيات والتونسيين من اختيار رئيسهم المقبل بكلّ حرية وتبصّر.