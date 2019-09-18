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استهداف مطار معيتيقة في ليبيا بطائرات إماراتية مسيرة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 136
استهداف مطار معيتيقة في ليبيا بطائرات إماراتية مسيرة

قالت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إن "طيرانا مسيرا إمارتي" استهدف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الموقوف عن الخدمة منذ أوائل الشهر الجاري.
 

وجاء ذلك في بيان مقتضب للمركز الإعلامي عبر فيسبوك : "الطيران الإماراتي المسيّر يستهدف قبل قليل مطار معيتيقة الدولي"، دون توضيح نتائج هذا الاستهداف.

واعتبر البيان القصف "استمرارا للسجل الإجرامي في استهداف البنى التحتية والمطارات ومحاولة يائسة من قوات حفتر لتعويض خسائره".

وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق الوطني"تعليق حركة الملاحة الجوية في هذا المطار جراء القصف المتكرر الذي ستعرض له من قبل قوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق؛ ما تسبب بسقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد ما يزيد عن مئة ألف شخص، حسب الحكومة.

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