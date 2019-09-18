أسعار النفط تنخفض عقب إعلان السعودية استعادة الطاقة الإنتاجية بحلول أواخر سبتمبر

انخفضت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر شهر سبتمبر الجاري، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام بحر الشمال ماركة برنت 64.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.03 %، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام ماركة تكساس الوسيط بنسبة 0.32 % ليبلغ سعر البرميل 58.91 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى التوقف عن انتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام.

وكانت أسعار النفط صعدت يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري إلى نحو 20%عند فتح الأسواق جراء "هجوم أرامكو" في السعودية، في ارتفاع هو الأكبر منذ حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: "سبوتنيك