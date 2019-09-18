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وزير يمني: ‏لدينا دلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 212
وزير يمني: ‏لدينا دلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش

   

اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني ، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ، دولة الإمارات، بأنها على علاقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، جنوبي اليمن.

وكتب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء".

وتابع: "هي (الإمارات) تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوه أبين (جنوب)".

وأردف الجبواني: "آن لأبناء محافظتي شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها، قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الإمارات، الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.


والأحد، دعا وزير النقل اليمني مع وزير الداخلية أحمد الميسري ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي باليمن.

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