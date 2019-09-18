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قطع مياه الشرب عن 18 قرية في الإسكندرية والبحيرة

منذ 2 ساعة
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قطع مياه الشرب عن 18 قرية في الإسكندرية والبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ، قطع المياه عن 18 قرية بمنطقة النهضة الزراعية على حدود محافظتي الاسكندريه والبحيرة. وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل ولمدة 24 ساعة.
وقالت الشركة في بيان لها: أنه "سوف يتم قطع المياه عن قرى حارس، المسيري1 و2، الحظيرة، الحاجر، العقارية، سيف النصر، الأمل، العروبة، الأندلس، النجارين، مزرعة 3 شبكة لبحيرة، كوبري عماد، يحي عارف، البيضة مهندسين، سند 1و2، السلام".
وأوضحت الشركة أن قطع الميـاه يرجع لبدء أعمال الصيانة الطارئة بخط ميـاه قطر 700 مم بمنطقة النهضة الزراعية.
وتقع القرى الـ 18 على الحدود بين محافظتي الاسكندرية و البحيرة، وتمدها شركة ميـاه الشرب بالإسكندرية، كونها المسئولة عن أعمال صيانة الشبكات وتحصيل الفواتير.

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