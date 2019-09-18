"الجبهات الفلسطينية" تعلق علي نتائج الانتخابات "الإسرائيلية"

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء 18 سبتمبر ، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "مخيبة لآمال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأحبطت حلمه في الوصول إلى ولاية جديدة على رأس الحكومة".

وأضافت في بيان أن النتائج "أوضحت أنه (نتنياهو) ليس الطرف اليميني الوحيد القادر على استقطاب أصوات التيارات اليمينية، التي توزعت بينه، وبين جنرالات إسرائيل في قائمة غانتس (أزرق أبيض)".

وحذّرت الديمقراطية من "أي رهان فلسطيني على إمكانية الوصول مع أية حكومة إسرائيلية قادمة، إلى اتفاق على استئناف المفاوضات الثنائية لاستكمال مسار أوسلو التفاوضي البائس، الذي أورث شعبنا الكوارث والنكبات السياسية، ودمر مصالحه الوطنية".

ودعت السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى "استخلاص الدروس الصحيحة من نتائج الانتخابات، ووضع حدّ لسياسة المراوحة في المكان، وسياسة الرهان على تسويات هابطة، باتت السبل إليها مسدودة"، وفق قولها.

كما طالبت "الديمقراطية" بدلاً من ذلك إلى احترام قرارات الإجماع الوطني، في المجلسين المركزي والوطني والتزامها بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف منها إلى أن تعترف بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وغيره من القرارات التي تكفل التحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس.

ودعت الجبهة لفتح الأفق لتطوير الحراكات الشعبية في الضفة والقطاع نحو مقاومة شعبية شاملة، على طريق الانتفاضة، وعصيان مدني إلى أن "يحمل الاحتلال والاستيطان عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967".

وهنأت الجبهة الديمقراطية الجماهير العربية الفلسطينية في مناطق الـ48 على "رفضها الاستجابة لنداءات العدم السياسي بمقاطعة الانتخابات، وعلى فوزها الذي حققته في صب 90% من أصواتها لصالح «القائمة المشتركة»، التي حلت ثالثاً في حجم الكتل النيابية في الكنيست الإسرائيلي الجديد".

ورأت "الديمقراطية" أن ذلك "يوفر لها القدرة على أداء دور مميز، تحت قبة المؤسسة الصهيونية، لفضح سياسات حكوماتها، والتصدي لقوانينها العنصرية والفاشية، ورفع الصوت الفلسطيني العربي عالياً على مرأى ومسمع الرأي العام العالمي، فضلاً عن أن هذا الحجم يعطيها القدرة على لعب دور في فرض شروطها في العديد من محطات التصويت على القوانين، مستفيدة من التناقضات بين الأطراف الصهيونية على غرار التصويت ضد زرع كاميرات المراقبة في مراكز الإقتراع".

وأضافت أن نتائج الانتخابات تؤهل القائمة العربية المشتركة "لتحتل مكانتها على رأس الحركة الشعبية في الميدان، دفاعاً عن حقوقها الاجتماعية والسياسية والنقابية".

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن نتائج انتخابات الاحتلال الإسرائيلي "لن تُغَيِر من واقع الاحتلال شيئاً على الأرض"، مؤكدة أن "الأحزاب الصهيونية وبرامجها على عداء مطلق مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأضافت الجبهة في بيان أنه "لا اختلاف في برنامج المجرم نتنياهو عن القادة المجرمين والملطخة أيديهم بدماء شعبنا مثل غانتس أو باراك أو ليبرمان، وحتى حزب ميرتس الذي يتقاطع مع اليمين الصهيوني بخصوص تهويد القدس والاعتراف بيهودية الدولة وإنهاء قضية اللاجئين، فهناك إجماع داخل هذه الأحزاب على تصفية حقوق شعبنا".

وعبّرت الجبهة عن أسفها لـ"عدم استخلاص الأحزاب العربية العبر من التجارب المريرة الماضية والتي لم تجنِ من ورائها أي حقوق، ولم تستطع أن تغير من الواقع المعيشي لجماهير شعبنا في الداخل المحتل، والذي انتشرت فيه معدلات الجريمة والفقر، وذلك نتيجة تصاعد السياسات والإجراءات العنصرية بحق الجماهير العربية، وفي مقدمتها إقرار قانون القومية العنصري".

وحذرت من "النتائج الوخيمة في حال انضمام القائمة العربية المشتركة إلى قوائم صهيونية، حيث يعتبر ذلك سابقة خطيرة في نضالنا الوطني".

ورأت أنه "كان على هذه القائمة النضال من خارج مؤسسات هذا الكيان الصهيوني الإجرامي، لا أن تكون جزءًا من المؤسسة التي تشرّع سياساته الاحتلالية الإجرامية ضد شعبنا".

ولفتت إلى أن شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 دفع على مدار السنوات الماضية أثماناً كبيرة نتيجة سوء تقدير هذه الأحزاب.

ودعت الجبهة الشعبية قيادة السلطة الفلسطينية إلى "عدم إشاعة الأوهام من حدوث أي تغيير في التركيبة السياسية داخل الكيان، أو إمكانية وجود طرف إسرائيلي جاهز للمفاوضات والتسوية".

وأضافت "فلا فرق بين الليكود وأزرق أبيض وحزب العمل، فمسيرة ربع قرن من السير في اتفاقية أوسلو الكارثية أثبتت أن الأحزاب الصهيونية استغلت التسوية من أجل فرض سياساتها العدوانية على الأرض".

ورأت أن "البديل العملي والحقيقي لاستمرار الارتهان للاتفاقيات مع العدو، واستمرار الرهان على التسوية، هو صوغ استراتيجية مواجهة وطنية تضع على رأس أولوياتها إسقاط اتفاقية أوسلو من أجندتنا الوطنية إلى الأبد، وسحب الاعتراف بالكيان، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني والعلاقات مع الكيان، واستثمار طاقات شعبنا في إطلاق انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال، ومشاريع التصفية، والدفع بجهود استعادة الوحدة المبنية على أسس كفاحية ووطنية سليمة".