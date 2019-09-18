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السراج : حفتر لم يعد شريكا في الحل السياسي بليبيا

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 85
السراج : حفتر لم يعد شريكا في الحل السياسي بليبيا

شدد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالعاصمة روما، الأربعاء 18 سبتمبر ، على أن "المعتدي لم يعد شريكا في الحل السياسي"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وقال السراج  إننا "حريصون على دحر العدوان، وإنهاء مشروعه لعسكرة الدولة"، معربا عن تقديره لموقف إيطاليا الرافض للعدوان، والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.


من جهته، أكد كونتي أنه "لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن إيطاليا حريصة على إيجاد حل سياسي، لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان حكومة الوفاق، فإن "رئيس الوزراء الإيطالي رحب بمبادرة السراج، وبدور حكومة الوفاق الفاعل في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".

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