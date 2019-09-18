إغلاق جزئي لطريق خزان أسوان

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قررت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ، إغلاق الطريق على جسم خزان أسوان بشكل جزئى، لمدة 40 يوميا..



كانت محافظة أسوان قد أرسلت مذكرة إلى شركات السياحة ان سوف يتسبب الإغلاق الجزئي في تأخير الرحلات السياحية لمدة تصل إلى 30 دقيقة.