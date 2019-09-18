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إغلاق جزئي لطريق خزان أسوان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 100
إغلاق جزئي لطريق خزان أسوان

قررت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر ، إغلاق الطريق على جسم خزان أسوان بشكل جزئى، لمدة 40 يوميا..


كانت محافظة أسوان قد أرسلت مذكرة إلى شركات السياحة ان سوف يتسبب الإغلاق الجزئي في تأخير الرحلات السياحية لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

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