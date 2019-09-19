مظاهرات في السودان للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق

انطلقت تظاهرات بالخرطوم ضمن مسيرة "قوى التغيير"، اليوم الخميس 19 سبتمبر ؛ للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق، بحسب مراسل وكالة "الأناضول".

وكانت لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير، أصدرت بياناً أمس الأربعاء، قالت فيه: إن المسيرات ستنطلق في العاصمة الخرطوم، وفي مدن أخرى بالبلاد تحت مسمى "مواكب محاسبة ومحاكمة رموز النظام البائد".

ودعت "قوى التغيير" إلى الالتزام بالسلمية والهتافات الوطنية، خلال المسيرات، مُبيّناً أن الموكب ينتهي بتسليم المذكرة لمحاسبة رموز النظام السابق وإقامة مخاطبة أمام وزارة العدل.

يشار إلى أن هذا هو الموكب الجماهيري الثاني الذي تنظّمه قوى الحرية التغيير منذ أن أدَّى رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك" في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.



والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى؛ للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام.