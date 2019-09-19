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غضب ومهاجمة مقر للشرطة بالجزائر بعد مقتل شابين

منذ 19 دقيقة
عدد القراءات: 72
غضب ومهاجمة مقر للشرطة بالجزائر بعد مقتل شابين

لقي شابان جزائريان مصرعهما، ليلة الأربعاء الخميس، بمحافظة غيليزان (غربي الجزائر)، أثناء مناوشات بين الشرطة ومواطنين، احتجاجًا على مصرع اثنين، وفق ما ذكرته مصادر متطابقة.

وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن الأحداث اندلعت ببلدية واد ارهيو عقب اصطدام سيارة للشرطة بدراجة نارية على متنها شابين ما أدى إلى مصرعهما.

الحادثة فجرت غضب السكان وأهالي الضحيتين، الذين قاموا بمهاجمة مقر الشرطة بالحجارة وتخريب مؤسسات عمومية (مركز بريد وبنك).

وحسب قناة الشروق الإخبارية (خاصة)، فإن عناصر الأمن استخدموا الغاز المسيل للدموع ثم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين من محيط المقر، ما أدى إلى سقوط قتيلين آخرين.

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