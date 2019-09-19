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الغنوشي يدعو إلى دعم "قيس سعيد"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 170
الغنوشي يدعو إلى دعم "قيس سعيد"

  
دعا رئيس حركة النهضة التونسية؛ "راشد الغنوشي"، الخميس 19 سبتمبر ، أنصار الحركة لدعم الأكاديمي "قيس سعيد"، في الجولة الثانية لرئاسيات تونس.

وحث "الغنوشي" على دعم من وصفه بـ"المرشح القادر على تجميع التونسيين وغير المتورط بتبييض الأموال"، في إشارة إلى "سعيد".

وهنأ"الغنوشي"، صباح اليوم الخميس، خلال اتصالا هاتفيا "سعيد" بالفوز في الجولة الأولى، التي أجريت الأحد.

وخاطب التونسيين، في حديث لقناة فضائية، قائلا: "أيها التونسيون ارفعوا رؤوسكم عاليا، فخرا بأنكم صنعتم أول ديمقراطية عربية، وصوتوا لمن هو قادر على صنع الإجماع وقيادة البلد".

وتابع "الغنوشي": "لا تصوتوا لمتهمين بتهرب ضريبي أو بتبييض أموال، بل لمن يحاربون الفساد".

وتصدر "سعيّد"، نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس، بحصوله على 18.4% من الأصوات، يليه مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي)  "نبيل القروي" بـ15.58%، والمعتقل حاليا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، ورفض القضاء التونسي، الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عنه.

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