الكشف عن هوية شهيدة قلنديا



اُعلن صباح اليوم عن اسم الشهيدة الفلسطينية التي ارتقت برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حاجز قلنديا صباح أول أمس الأربعاء، بعد زعم وسائل إعلام عبرية نيتها تنفيذ عملية طعن.

والشهيدة حسب ما نقله تلفزيون فلسطين هي نايفة محمد علي كعابنة من أريحا، وكانت قد استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها برصاص الاحتلال قرب الحاجز ومنع الاحتلال إسعافها.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الاحتلال النار على الفلسطينية من مسافة قريبة رغم عدم تشكيلها أي خطر عليهم، كما تركوها تنزف حتى استشهدت.

واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتواجدين في المكان، بعد إطلاق النار على السيدة الفلسطينية، ورشت غاز الفلفل عليهم، كما أغلقت الحاجز بالإتجاهين ومنعت العمال من الدخول.

وأدانت فصائل فلسطينية جريمة الإعدام الصهيونية ، وأكدت حركة حماس في تصريحٍ لها عقب الحادثة، على أنّ ما قامت به قوات الاحتلال من قتل الفلسطينية، بدم بارد أمام عدسات الكاميرات وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاما.