بالصور: صلاة الجمعة على أراضي "السواحرة" ببادية القدس احتجاجا على الاستيطان

أدى عشرات المواطنين الفلسطينيين ، اليوم 20 سبتمبر ، صلاة الجمعة في خيمة" الحق والكرامة" المقامة على أرض السواحرة في بادية القدس، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية عليها.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت جميع المداخل المؤدية إلى أراضي السواحرة في بادية القدس، ومنعت المركبات من الوصول إلى خيمة الاعتصام ، في محاولة لمنع المواطنين القادمين لأداء صلاة الجمعة والاعتصام في الخيمة، مما أجبر المواطنين على سلوك طرق وعرة مشيا على الاقدام للوصول الى المنطقة.

واعقب صلاة الجمعة مؤتمر صحفي أعلن فيه عن بدء الاعتصام المفتوح في منطقة المنطار رفضاً لإقامة البؤرة الاستيطانية.

وكان أهالي السواحرة تفاجأوا فجر يوم الأحد الماضي باقتحام مستوطنين الأرض بحماية قوات الاحتلال، ووضعوا كرفان فيها لإقامة بؤرة استيطانية، بحجة ملكيتها.