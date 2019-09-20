Responsive image

30º

23
سبتمبر

الإثنين

26º

23
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • معاريف: مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها أصيبت بها بصواريخ المقاومة على عسقلان خلال العام الماضي
     منذ 4 ساعة
  • الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في قاعدة عسكرية شمال فلسطين.
     منذ 5 ساعة
  • قوات حكومة الوفاق الليبية تصد هجوما لقوات حفتر وتستعيد السيطرة على معسكر اليرموك ومواقع أخرى في محور الخلاطات جنوبي طرابلس
     منذ يوم
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية: نهيب بالسلطات الإفصاح عن مكان احتجاز المقبوض عليهم وإبلاغ ذويهم بوضعهم القانوني
     منذ يوم
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية ينشر قائمة بأسماء 45 شخصا يقول إنه تلقى بلاغات باعتقالهم في عدة محافظات خلال مظاهرات أمس في مصر
     منذ يوم
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية ينشر قائمة بأسماء 45 شخصا يقول إنه تلقى بلاغات باعتقالهم في عدة محافظات خلال مظاهرات أمس في مصر
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:15 صباحاً


الشروق

5:38 صباحاً


الظهر

11:47 صباحاً


العصر

3:15 مساءاً


المغرب

5:56 مساءاً


العشاء

7:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالصور: صلاة الجمعة على أراضي "السواحرة" ببادية القدس احتجاجا على الاستيطان

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 625
بالصور: صلاة الجمعة على أراضي "السواحرة" ببادية القدس احتجاجا على الاستيطان

أدى عشرات المواطنين  الفلسطينيين ، اليوم 20 سبتمبر ، صلاة الجمعة في خيمة" الحق والكرامة" المقامة على أرض السواحرة في بادية القدس، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية عليها.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت جميع المداخل المؤدية إلى أراضي السواحرة في بادية القدس، ومنعت المركبات من الوصول إلى خيمة الاعتصام ، في محاولة لمنع المواطنين القادمين لأداء صلاة الجمعة والاعتصام في الخيمة، مما أجبر المواطنين على سلوك طرق وعرة مشيا على الاقدام للوصول الى المنطقة.

واعقب صلاة الجمعة مؤتمر صحفي أعلن فيه عن بدء الاعتصام المفتوح في منطقة المنطار رفضاً لإقامة البؤرة الاستيطانية.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏‏‏طفل‏، و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏ و‏طبيعة‏‏‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏٣‏ أشخاص‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏‏أشخاص يقفون‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏

وكان أهالي السواحرة تفاجأوا فجر يوم الأحد الماضي باقتحام مستوطنين الأرض بحماية قوات الاحتلال، ووضعوا كرفان فيها لإقامة بؤرة استيطانية، بحجة ملكيتها.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers