حماس بذكرى "صبرا وشاتيلا": المجازر لن تسقط حقنا بالعودة لفلسطين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية ، حماس إن الجماهير الفلسطينية تخرج في الجمعة 75 من مسيرات العودة بعنوان "مخيمات لبنان" لتؤكد على تضامنها الكامل مع لاجئي شعبنا في مخيمات لبنان في عدم التضييق عليهم وإقرار حقوقهم المشروعة ورفض مشروع توطينهم واسقاط مخططات التفريط بحقهم في العودة لديارهم.

وأكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي الجمعة، أن اللاجئون في مخيمات لبنان هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ويعيشون مرحلة مؤقتة ويجب توفير حياة كريمة وعزيزة لهم ليظلوا متشبثين بحق العودة ويتمكنوا من مواجهة مشاريع تهجيرهم وتوطينهم.

وأشار إلى أن مجزرة صبرا وشاتيلا بحق أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء جريمة حرب لن يغفرها التاريخ استهدفت الوجود الفلسطيني لتصفية قضية اللاجئين

ولفت القانوع إلى أن رسالة شعبنا اليوم بعد مرور 63عامًا على مجزرة صبرا وشاتيلا أنه لا يزال متمسك بحقوقه وثوابته وأن المجازر على مدار تاريخ نضاله وثورته لم تكسر إرادته أو تسقط حقه في المطالبة بالعودة إلى كل فلسطي