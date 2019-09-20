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الحية: المساس بكرامة الأسرى سيشعل نار الثورة والانتقام

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 669
الحية: المساس بكرامة الأسرى سيشعل نار الثورة والانتقام

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، خلال مشاركته في فعاليات الجمعة الـ 75 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة والتي حملت عنوان جمعة "مخميات لبنان"،أن مساس الاحتلال الصهيوني بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا.

وقال الحية "يبدو أن الاحتلال لا يفهم قواعد العمل ولا يفهم التاريخ، وأن المساس بكرامة الأسرى يشعل نار الثورة والانتقام في شعبنا."

وحذر الحية الاحتلال من المساس بالأسرى أو التراجع عما تم الاتفاق عليه معهم بإزالة أجهزة التشويس، مؤكداً أنهم نار تحرق كل من يقترب منها.

وشدد على أن "حماس لم تنس الأسرى وتعمل ليلاً نهاراً من أجل تحريرهم."

 

ولفت الحية إلى أن قتل الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية بدم مباشر أمام الكاميرا لن يقتل في الشعب الفلسطيني روح الحرية والعودة والمقاومة في الضفة، مبيناً أنه بقتل النساء والأسرى بعدم توفير العلاج الكافي لن يكسر إرادة أهلنا، ولن يزيدنا إلا إصراراً على المطالبة بحقنا.


وأشار الحية إلى ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان "يتساوق مع المخطط الصهيوأمريكي" الذي يحاول تصفية قضية اللاجئين وتنفيذ صفقة القرن.
وطالب الحية الدولة اللبنانية باحترام وإنصاف اللاجئ الفلسسطيني ودعم صموده وإلغاء القانون الجائر الصادر عن وزارة العمل اللبنانية.

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