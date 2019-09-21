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الآلآف يشيعون الشهيد الطفل أبو رومي بالقدس عقب تسليم جثمانه

منذ يوم
عدد القراءات: 450
الآلآف يشيعون الشهيد الطفل أبو رومي بالقدس عقب تسليم جثمانه

شيعت جماهير غفيرة بمدينة القدس المحتلة جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي (14عامًا) بعد تسليم الاحتلال جثمانه عقب احتجاز منذ أغسطس الماضي، عقب استشهاده بباب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ، وسط ترديد هتافات غاضبة ضد الاحتلال، ومناصرة لعائلة الشهيد أبو رومي.

وأمس الجمعة سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد نسيم أبو رومي لعائلته، في معسكر الجبل ببلدة أبو ديس جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان الشهيد نسيم أبو رومي (١٤ عامًا) ارتقى في ١٦ آب/ أغسطس الماضي، بعد إصابته بجراح حرجة عقب إطلاق عناصر شرطة الاحتلال الرصاص نحوه، بزعم تنفيذه عملية طعن أمام باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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