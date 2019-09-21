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إصابات بمواجهات متصاعدة مع قوات الاحتلال بعزون شرقي قلقيلية والعيزرية بالقدس

منذ يوم
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إصابات بمواجهات متصاعدة مع قوات الاحتلال بعزون شرقي قلقيلية والعيزرية بالقدس

أصيب ثلاثة شبان مساء السبت بمواجهات متصاعدة في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، وعديد من الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في حين أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على أول ووسط البلدة على إغلاقها ومغادرة المنطقة ، إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإغلاق محال تجارية.

وقالت مصادر محلية  إن ثلاث شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في البطن وآخريَن بالقدم، ونقلوا للمشافي في قلقيلية لتلقي العلاج.
   

كما أصيب ستة مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال  بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيزرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقهما تعاملت مع ست إصابات بعد استهدافها بقنابل الغاز على مقربة من مقبرة البلدة، جرى نقل إحداها إلى مركز الطوارئ.

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