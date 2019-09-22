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فلسطين.. وزيرة الصحة تُهاجم الصهاينة بسبب فصل التيار الكهربائي

منذ 16 ساعة
عدد القراءات: 283
فلسطين.. وزيرة الصحة تُهاجم الصهاينة بسبب فصل التيار الكهربائي

انتقدت وزارة الصحة التابعة لحكومة رام الله في فلسطين، قيام دولة الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية.

جاء ذلك على لسان وزيرة الصحة "مي الكيلة"، في بيان صحفي مساء يوم أمس السبت، أكدت فيه على أن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم.

 كما أشارت إلى أن قطع التيار له تأثيره السلبي بشكل عام على كافة المواطنين وعلى صلاحية المواد الغذائية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية واللقاحات المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وأضافت الكيلة: أغلب اللقاحات تخزن في درجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية، وهناك عدد من اللقاحات التي يتم تخزينها في درجات حرارة أقل قد تصل الى 20 تحت الصفر، مثل لقاح شلل الأطفال، لذلك فإن قطع الكهرباء يؤثر سلبا على فعاليتها.

واختتمت وزيرة الصحة تصريحاتها قائلة: هذه الخطوة الخطيرة التي ستقدم عليها الإحتلال الإسرائيلي، تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وهي لا تراعي أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.

 

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