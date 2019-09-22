الحية يُطالب بضرورة التخفيف عن الأسرى ورفع أجهزة التشويش

طالب "خليل الحية"، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بضرورة التخفيف عن الأسرى الأسرى ورفع أجهزة التشويش، وإعطائهم الحقوق المشروعة كأسرى حرب في السجون الإسرائيلية.

وحسب الحية، فإن إزالة أجهزة التشويش المسرطنة من أقسام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان أحد البنود المهمة في التفاهمات التي أبرمت مع الوسطاء.

وخلال حديثه مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكد الحية على أن الاتصالات لا تنفك في الحديث مع كل الوسطاء الأمميين والقطريين والمصريين وغيرهم بهذا الأمر، مؤكدًا على أن مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى سيشعل نار الانتقام في شعبنا.

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واختتم الحية تصريحاته مُوجهًا التحية للأسرى، مؤكدا على أنه سينكسر قيد السجان وسيخرجون أحرارا.

يُجدر الإشارة إلى أن إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى؛ أكدت وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

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