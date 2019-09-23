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فلسطين.. الصحة تكشف عن هوية السيدة التي أعدمها الاحتلال الأربعاء الماضي

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 233
فلسطين.. الصحة تكشف عن هوية السيدة التي أعدمها الاحتلال الأربعاء الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الأحد، التعرف على هوية المواطنة التي استشهدت الأربعاء الماضي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، جراء إطلاق النار عليها من قوات الاحتلال.

وفي بيان للوزارة، أشارت الصحة إلى أنها أبلغت رسميا من الارتباط المدني أن الشهيدة هي نايفة محمد كعابنة (50 عاما) من سكان رمون بمحافظة رام الله والبيرة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعدمت بدم بارد امرأة فلسطينية عند حاجز "قلنديا" العسكري شمالي القدس المحتلة الأربعاء الماضي.

وحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "قلنديا" أطلقوا النار على مواطنة فلسطينية، من مسافة قريبة جدا، بدعوى العثور على سكين بحوزتها ورغم أن المرأة أصيبت في قدمها، إلّا أن الاحتلال أعاق إسعافها، فتركت بعض الوقت تنزف، قبل أن تنقل من المكان، ولاحقًا أعلن عن استشهادها.

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