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بسبب دعمهم لغانتس... حماس تُهاجم عرب الكنيست

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 161
بسبب دعمهم لغانتس... حماس تُهاجم عرب الكنيست

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفضها توصية "القائمة المشتركة" العربية بتكليف زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، تشكيل حكومة الاحتلال.

وحسب المتحدث باسم حماس "حازم قاسم"،  فإن برنامج الحزب يتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بل ويحرض على العدوان على غزة وضم الضفة الغربية، ومن الغريب أن تراهن أي جهة من أبناء شعبنا على حزب صهيوني متطرف".

وتابع: "الشخصيات الأساسية في الحزب ارتكبت جرائم بحق شعبنا، فرئيس الحزب كان رئيس أركان جيش الاحتلال في العدوان على قطاع غزة عام 2014، وموشي يعلون، الذي كان رئيس أركان الجيش 2003 الذي ارتكب الجرائم في الضفة الغربية ووزير الجيش في حرب 2014، كذلك غابي اشكنازي الذي قاد الجيش في حرب 2008".

 

ومن جانبه استنكر عضو المكتب السياسي لحماس "محمد نزال" ما فعلته القائمة العربية قائلاً: مؤسف أن يسوّق بعض بني جلدتنا، لضرورة إسقاط "نتنياهو، مفسحين الطريق أمام "غانتس"، الذي يتم تقديمه حمامة سلام"، قياسا بنتنياهو.

وأضاف نزال: حتى نعرف عن أي حمامة سلام يتحدثون. غانتس، كان قائد الجيش الإرهابي الذي شن العدوان على غزّة عام 2014،مفتخرا بعدها، أنه أعادها إلى العصر الحجري".

يُجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام عبرية، كشفت عن عزم نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، دعم زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل حكومة الاحتلال، الأمر الذي سيقطع الطريق على نتنياهو لإعادة تشكيل الحكومة.

 

 

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