فلسطين.. إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات بمدينة "البيرة"

أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال المطاطي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء اعتصام نفذه طلبة "بيرزيت" تضامنًا مع الأسرى المضربين، حيث قام عشرات الشبان من أبناء جامعة بيرزيت توجهوا عقب الاعتصام لمدخل مدينة البيرة الشمالي وأشعلوا الإطارات المطاطية، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

وشارك في الاعتصام داخل حرم الجامعة طلبة من كافة الأحزاب الطلابية، حيث تحدث مسؤولو الكتل الطلابية عن ضرورة نصرة الأسرى في معركتهم الحالية ضد إدارة سجون الاحتلال.

الجدير بالذكر أن عددا من طلبة جامعة بيرزيت يشاركون في الإضراب الحالي للأسرى داخل السجون، فيما يخوض العشرات من الأسرى إضرابا رفضا للاعتقال الإداري، واحتجاجا على عدم التزام إدارة السجون بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة.

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