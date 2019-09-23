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الاحتلال يقتحم قرية دير نظام وينكل بأهلها

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 206
الاحتلال يقتحم قرية دير نظام وينكل بأهلها

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء اليوم الاثنين، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، لليوم الثالث على التوالي، ونكلت بأهلها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من جيبات الاحتلال يرافقها جنود مشاة اقتحموا القرية لأكثر من ثلاث ساعات، وقاموا باحتجاز أحد الصبية والتحقيق الميداني معه، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال ومنذ عدة أيام، يشدد من اجراءاته على مداخل القرية ويضيق على سكانها، ما دفع الأهالي لحرق خيمة أقامها الجنود على مدخل القرية، وخلع أقفال البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيسي.

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