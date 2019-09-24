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مواجهات خلال اقتحام مستوطنون لقبر "يوسف" بنابلس

منذ 6 ساعة
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مواجهات خلال اقتحام مستوطنون لقبر "يوسف" بنابلس

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني قبيل منتصف الليل، بعدما اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف" (عليه السلام)

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، لتأمين الحماية للمستوطينين خلال اقتحامهم القبر.

وأضافت المصادر: قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان الذين تصدوا لعملية الاقتحام.
يُجدر الإشارة إلى أن كثيرًا ما تندلع مواجهات شديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المدينة ومنطقة قبر يوسف (ع)، حيث يتصدى الثائرون لاعتداءات الاحتلال وعربدة المستوطنين.

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