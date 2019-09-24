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مؤسسة حقوقية تنشر قائمة بأسماء فلسطينيين مُعتقلين بالسعودية

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 207
مؤسسة حقوقية تنشر قائمة بأسماء فلسطينيين مُعتقلين بالسعودية

كشفت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"،  عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وفي تقرير لشاهد، أشارت إلى أن العشرات من المعتقلين يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء، ويتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، موضحًا أن الحملة قام بها جهاز أمن الدولة السعودي، وطالت العشرات من الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في السعودية منذ عقود.

تأتي تلك الاعتقالات على خلفية تقديم بعضهم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين.

واختتمت "شاهد" تقريرها مُطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، الذين أوقفوا دون تهم واضحة بحقهم والتعويض عليهم، مُناشدة المنظمات الدولية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد الموقوفين.

وكانت قائمة المعتقلين كالآتي

 

 

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