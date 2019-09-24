بسبب أجهزة التشويش.. 100 أسير فلسطيني يواصلون إضرابهم

يواصل نحو 100 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضاً لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة المعتقلات جمعت خلال الأيام الماضية الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلتهم إلى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة.

وكشفت الهيئة عن أن مصلحة السجون تمارس ضغوطاً ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم، وأبرز الاعتداءات تتمثل في التفتيشات الدائمة لغرفهم وأقسامهم واقتحامها من وحدات القمع.

واختتمت هيئة الأسرى بيانها مؤكدة على أن هذه المعركة تأتي مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، ومن أهمها الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين.