الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا "هنجر" عبارة عن إسطبل للخيول فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وحسب نادى الأسير الفلسطيني، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله.

من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى حرمان ذوى الأسيرة هبة أحمد اللبدى "30 عاما" - والمحتجزة فى معتقل "بيتاح تكفا" والتى تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية - من الزيارة.

ومن جانبها قالت أسرة اللبدى أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا.