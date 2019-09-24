Responsive image

16º

24
سبتمبر

الثلاثاء

26º

24
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • المحكمة البريطانية العليا: تعليق البرلمان البريطاني غير قانوني
     منذ 3 ساعة
  • موسكو تستدعي نائب السفير الأمريكي على خلفية عدم منح تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي
     منذ 3 ساعة
  • مصادر أمنية لرويترز: صاروخان يصيبان المنطقة_الخضراء في وسط بغداد ولا تقارير عن ضحايا أو أضرار
     منذ 16 ساعة
  • روحاني: ظروف منطقتنا حساسة جدا ورسالتنا للأمم المتحدة هي أننا نريد السلام ونرفض التدخل الخارجي
     منذ 16 ساعة
  • "واشنطن بوست": حان وقت عزل ترامب وقضية أوكرانيا في رأس انتهاكاته للدستور
     منذ يوم
  • اليمن: مصدر عسكري يمني: القوات المسلحة تستهدف مواقع التحالف جنوب مديرية حيران الحدودية بـ4 صواريخ زلزال1
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:17 صباحاً


الشروق

5:39 صباحاً


الظهر

11:47 صباحاً


العصر

3:14 مساءاً


المغرب

5:54 مساءاً


العشاء

7:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 55
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا "هنجر" عبارة عن إسطبل للخيول فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وحسب نادى الأسير الفلسطيني، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله.

من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى حرمان ذوى الأسيرة هبة أحمد اللبدى "30 عاما" - والمحتجزة فى معتقل "بيتاح تكفا" والتى تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية - من الزيارة.

ومن جانبها قالت أسرة اللبدى  أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers