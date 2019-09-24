Responsive image

24
سبتمبر

الثلاثاء

26º

24
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اردوغان: الطاقة النووية إما أن تكون متاحه للجميع أو محطورة تمام عن الجميع
     منذ 2 ساعة
  • المحكمة البريطانية العليا: تعليق البرلمان البريطاني غير قانوني
     منذ 9 ساعة
  • موسكو تستدعي نائب السفير الأمريكي على خلفية عدم منح تأشيرات لبعض أعضاء الوفد الروسي
     منذ 9 ساعة
  • مصادر أمنية لرويترز: صاروخان يصيبان المنطقة_الخضراء في وسط بغداد ولا تقارير عن ضحايا أو أضرار
     منذ 21 ساعة
  • روحاني: ظروف منطقتنا حساسة جدا ورسالتنا للأمم المتحدة هي أننا نريد السلام ونرفض التدخل الخارجي
     منذ 22 ساعة
  • "واشنطن بوست": حان وقت عزل ترامب وقضية أوكرانيا في رأس انتهاكاته للدستور
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:17 صباحاً


الشروق

5:39 صباحاً


الظهر

11:47 صباحاً


العصر

3:14 مساءاً


المغرب

5:54 مساءاً


العشاء

7:24 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

عشرات المستوطنًون الصهاينة يقتحمون باحات "الأقصى"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 133
عشرات المستوطنًون الصهاينة يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر ، باحات "المسجد الأقصى" المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.
ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى اقتحام 22 صحفيًا صهيونياً.
وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المسجد، 
يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم، عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers