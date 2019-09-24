عشرات المستوطنًون الصهاينة يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر ، باحات "المسجد الأقصى" المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى اقتحام 22 صحفيًا صهيونياً.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المسجد،

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم، عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.