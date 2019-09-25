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منذ عدوان الصهاينة عام 2014... 2000 وحدة سكنية مدمرة كليًّا بغزة

منذ حوالى ساعة
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منذ عدوان الصهاينة عام 2014... 2000 وحدة سكنية مدمرة كليًّا بغزة

كشف "جمال خضر" رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن وجود ٢٠٠٠ وحدة سكنية في قطاع غزة مُدمرة كليا منذ العدوان الصهيوني صيف عام ٢٠١٤.

وحسب الخضري، فإن هذه الوحدات السكنية لم يتم إعمارها رغم مرور خمس سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل، مؤكدًا على أن إعادة الإعمار مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني، خاصة أن آلاف الأسر ما تزال في عداد المشردين.

وأضاف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: غزة تعيش مأساة الحصار والعدوان، وأصحاب البيوت المدمرة يعيشون أزمة التشرد عن بيوتهم، إضافة للحصار والعدوان وضيق الحالة الاقتصادية.

واختتم تصريحاته لافتًا أن غزة في حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والتدخل السريع لإعادة بناء ما دمره العدوان جزء من حل أزمات عدة متفاقمة.

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