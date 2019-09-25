بينهم وزير شؤون القدس... قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيًا

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة مداهمات واعتقالات طالت 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وحسب نادى الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين بينهم وزير شؤون القدس فادى الهدمى، بالإضافة إلى خمسة مواطنين من محافظة الخليل وثلاثة آخرين من نابلس، وطفلين من قلقيلية وطفل من بيت لحم ومواطن واحد من كل من أريحا وجنين.

كما اقتحمت قوة عسكرية مكونة من 18 آلية مدينة رام الله، وتمركزت فى حى بطن الهوا، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددًا من الشقق السكنية فى الحى ذاته.

فيما مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إدارى (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبى عاجل.