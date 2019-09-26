السنوار ضمن قائمة "الأكثر تأثيرًا" على الشارع الصهيوني

كشفت صحيفة "كلكليست" العبرية، عن أن قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس "يحيى السنوار"، ضمن قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرًا في المجتمع الصهيوني.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن السنوار جاء في المرتبة الخامسة لأكثر الشخصيات تأثيرًا بالصهاينة، التي ضمّت أيضًا الأمين العام لحزب الله - لبنان حسن نصر الله، مُشيرة إلى أن قائد حماس يعتبر شخصية محورية في الصراع الدائر بين القطاع والكيان الصهيوني، حيث يتحكّم بمستوى إشعال الأحداث سواءً عبر التظاهرات على الحدود ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار أو التصعيد العسكري.

وأضافت الصحيفة: السنوار لم يرتدع خلال شهري مارس ومايو من هذا العام من الدخول في مواجهة شاملة، وخاض موجتي تصعيد قصيرة لكنها مكثّفة ضد "إسرائيل" أطلق خلالها 700 صاروخ على الأقل؛ والتي تسببت بمقتل أربعة إسرائيليين وهو العدد الأكبر منذ انتهاء حرب العام 2014.

وكان القائد الحمساوي قد ولد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عام 1962، هو أسير محرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي أبرمتها حماس مع الاحتلال عام 2011، والتي تمّ بموجبها الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

يُجدر الإشارة إلى أن حركة حماس، كانت قد انتخبت السنوار قائدًا لها في غزة عقب الانتخابات الداخلية التي جرت بداية عام 2017.