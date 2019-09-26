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هيئة الأسرى.. إدارة سجون الاحتلال ترضخ لمطالب الأسرى الفلسطينيين

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
هيئة الأسرى.. إدارة سجون الاحتلال ترضخ لمطالب الأسرى الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن اتفاق تم بين قيادات الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال مساء أمس الأربعاء، يُفيد بتعهد الأخير بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح اليوم الخميس.

وحسب الهيئة، فإن الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعيا بدءا من الأحد المقبل.

ومن بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع كافة العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، الذين تم نقلهم من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها إلى سجن نفحة وعزل سلمون وغيرها من سجون.

ومن المقرر أن يواصل الأسرى إضرابهم، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها تخفيض وإزالة اجهزة التشويش بدأ من صباح الخميس.

 

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