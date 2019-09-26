Responsive image

21º

26
سبتمبر

الخميس

26º

26
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • عاجل | جونسون: حكم المحكمة العليا ببطلان قرار تعليق عمل البرلمان خاطئ ومسيّس رغم احترامي للهيئة القضائية
     منذ 15 ساعة
  • المحامي المصري خالد علي: حبس حازم حسني وحسن نافعة وخالد داود 15 يوما لاتهامهم ببث إشاعات
     منذ 15 ساعة
  • اقتحام مقر حزب الاستقلال الرئيس والاستيلاء على محتوياته
     منذ 18 ساعة
  • ظهور الصحفي خالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور ، والدكتور حازم حسنى في نيابة أمن الدولة بعد القبض عليهما وفي إنتظار بدء التحقيقات معهم.
     منذ 22 ساعة
  • مصادر للجزيرة مباشر: السلطات المصرية تعتقل حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتحدث السابق باسم الفريق
     منذ 23 ساعة
  • وسم أردوغان صوتنا يتصدر الترند العالمي على موقع تويتر بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:17 صباحاً


الشروق

5:40 صباحاً


الظهر

11:46 صباحاً


العصر

3:13 مساءاً


المغرب

5:53 مساءاً


العشاء

7:23 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من مناطق مُتفرقة بـ"الضفة والقدس"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 90
قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من مناطق مُتفرقة بـ"الضفة والقدس"

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 43 فلسطينيا بينهم أكثر من 30 في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.

وحسب جيش الاحتلال، فإن قواته قد اعتقلت شبانا فلسطينيين بعد أن ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال التي اقتحمت الضاحية، فيما تم اعتقال 11 آخرين من مناطق أخرى في الضفة الغربية الليلة.
 
وفي سياق مُتصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "كوبر" شمال رام الله، وقامت بتفجير أجسام مشبوهة، كما اندلعت مواجهات في شارع القدس بمدينة رام الله بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.
 
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرقي المدينة ونفذت فيها حملة مداهمات في البلدة.

&;

&;

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers