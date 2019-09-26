قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من مناطق مُتفرقة بـ"الضفة والقدس"

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 43 فلسطينيا بينهم أكثر من 30 في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم.

وحسب جيش الاحتلال، فإن قواته قد اعتقلت شبانا فلسطينيين بعد أن ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال التي اقتحمت الضاحية، فيما تم اعتقال 11 آخرين من مناطق أخرى في الضفة الغربية الليلة.



وفي سياق مُتصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "كوبر" شمال رام الله، وقامت بتفجير أجسام مشبوهة، كما اندلعت مواجهات في شارع القدس بمدينة رام الله بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرقي المدينة ونفذت فيها حملة مداهمات في البلدة.

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