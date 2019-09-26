حماس: ستظل قضية الأسرى إحدى أولوياتنا المركزية

أكد "حازم قاسم" الناطق باسم حركة "حماس"، على أن أسرى الحرية استطاعوا، كما في كل مرة، أن يفرضوا إرادتهم على السجان الظالم، وصولا للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم.

وحسب البيان الصادر اليوم الخميس، فإن الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، هو تجسيد عملي لقدرة شعبنا الفلسطيني على قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات، وأن شعبنا سيقاتل بجوعه وامعائه الخاوية، حتى ينتزع حريته وكرامته.

واختتم قاسم تصريحاته قائلاً: ستظل قضية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، إحدى الأولويات المركزية لحركة حماس، وستعمل بلا كلل حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.