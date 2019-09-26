Responsive image

26
سبتمبر

الخميس

26º

26
سبتمبر

الخميس

 خبر عاجل
  • المرشد الإيراني: جميع الوعود الأوروبية فارغة ومن المستبعد أن يقدموا على شيء لصالح إيران
     منذ 13 دقيقة
  • وزيرة التجارة الدولية البريطانية تعتذر عن انتهاك قرار قضائي بمنع بيع التحالف السعودي الإماراتي أسلحة جديدة
     منذ 37 دقيقة
  • عاجل | جونسون: حكم المحكمة العليا ببطلان قرار تعليق عمل البرلمان خاطئ ومسيّس رغم احترامي للهيئة القضائية
     منذ 17 ساعة
  • المحامي المصري خالد علي: حبس حازم حسني وحسن نافعة وخالد داود 15 يوما لاتهامهم ببث إشاعات
     منذ 17 ساعة
  • اقتحام مقر حزب الاستقلال الرئيس والاستيلاء على محتوياته
     منذ 19 ساعة
  • ظهور الصحفي خالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور ، والدكتور حازم حسنى في نيابة أمن الدولة بعد القبض عليهما وفي إنتظار بدء التحقيقات معهم.
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:17 صباحاً


الشروق

5:40 صباحاً


الظهر

11:46 صباحاً


العصر

3:13 مساءاً


المغرب

5:53 مساءاً


العشاء

7:23 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: ستظل قضية الأسرى إحدى أولوياتنا المركزية

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 49
حماس: ستظل قضية الأسرى إحدى أولوياتنا المركزية

أكد "حازم قاسم" الناطق باسم حركة "حماس"، على أن أسرى الحرية استطاعوا، كما في كل مرة، أن يفرضوا إرادتهم على السجان الظالم، وصولا للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم.

وحسب البيان الصادر اليوم الخميس، فإن الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، هو تجسيد عملي لقدرة شعبنا الفلسطيني على قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات، وأن شعبنا سيقاتل بجوعه وامعائه الخاوية، حتى ينتزع حريته وكرامته.

واختتم قاسم تصريحاته قائلاً: ستظل قضية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، إحدى الأولويات المركزية لحركة حماس، وستعمل بلا كلل حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers