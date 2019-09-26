بدون شروط.. حماس تُعلن موافقتها على رؤية الفصائل لإنهاء الانقسام

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، موافقتها على الرؤية التي قدّمتها 8 فصائل فلسطينية الأسبوع الماضي، لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي.

جاء ذلك على لسان "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي أكد على أن موافقة الحركة غير مشروطة؛ مُشيرًا إلى وجود عدة ملاحظات متواضعة على بعض ما ورد في هذه المبادرة"، لكنها لن تؤثر على موافقة الحركة.

وأضاف: هذه المبادرة تأتي في منعطف تاريخي حساس، وتستند إلى قاسم مشترك واسع بين الفصائل وأخذت بالاعتبار تجارب المبادرات والأوراق، وما يمكن أن يشكّل انطلاقة حقيقية لاستعادة الوحدة.

واختتم تصريحاته مُعربًا عن عن أمنياته في النجاح بهذه المبادرة واستكمالها مع قيادة حركة فتح"، داعيا الأخيرة إلى التجاوب مع المبادرة.

وفي سياق مُتصل لم يصدر رد رسمي من حركة "فتح"، على المبادرة، لكن بعض قادتها قالوا في تصريحات صحفية، إن المبادرة "غير ضرورية، وإن على حركة حماس تنفيذ اتفاقية المصالحة الأخيرة"، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الحركتان، بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، والذي لم يجد طريقه للتطبيق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس.

وكانت 8 فصائل فلسطينية قد وأعلنت الخميس الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، وهذه الفصائل هي: الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، و"الصاعقة".