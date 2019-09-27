استعدادات بغزة لجمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم 27 سبتمبر ، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ76 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى"، ردا على مشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية ورفضا لمخططات الاحتلال.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.

وأعربت عن دعمها للأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام.