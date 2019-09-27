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غزة تستعد لمسيرات اليوم تحت عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى"

منذ 29 دقيقة
عدد القراءات: 73
غزة تستعد لمسيرات اليوم تحت عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى"

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الأسبوع الـ 76، لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الهيئة الوطنية العليا" لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت فيه أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم، تحت عنوان جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، وذلك للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، في الذكرى السنوية التاسعة عشر لاندلاع انتفاضة الأقصى.

وطالبت الهيئة، الفلسطينيين التوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة، بعد عصر اليوم للمشاركة الحاشدة والفاعلة في فعاليات هذه الجمعة.

وفي ختام البيان أعربت عن رفضها لكل المشاريع التصفوية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"، ومواجهة كل مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، ورفضها لكل أوجه الاستيطان ومحاربة تهويد الضفة الغربية والقدس المحتلة.

والجدير بالذكر أن الفلسطينيون يشاركون  منذ الـ 30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

 

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