ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

أفادت دائرة أوقاف القدس، إن 35 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت مصادر محلية أن المواطنون، أدوا صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات التي فرضها جيش الاحتلال في القدس.