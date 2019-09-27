Responsive image

32º

27
سبتمبر

الجمعة

26º

27
سبتمبر

الجمعة

 خبر عاجل
  • التلفزيون المصري: بيان عاجل للقوات المسلحة بعد قليل
     منذ 2 ساعة
  • بيان لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: ندعم حق المصريين في التظاهر السلمي دون ترهيب
     منذ 5 ساعة
  • منظمة العفو الدولية: إغلاق السلطات المصرية ٤ محطات مترو رئيسة في القاهرة انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع
     منذ 6 ساعة
  • الخارجية الألمانية: نشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر
     منذ 6 ساعة
  • مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون للغاية بشأن عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين في مصر
     منذ 6 ساعة
  • الامم المتحدة تدعو لتغير حذري في اسلوب تعاملها مع المتظاهرين
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:18 صباحاً


الشروق

5:41 صباحاً


الظهر

11:46 صباحاً


العصر

3:11 مساءاً


المغرب

5:50 مساءاً


العشاء

7:20 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو:في فعاليات جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 111
بالفيديو:في فعاليات جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم 27 سبتمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في فعاليات الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي تحمل اسم جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى".

وأفادت وزارة الصحية الفلسطينية، بإصابة 4 مسعفين أحدهم بقنبلة غاز بالوجه مباشرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تعاملت الطواقم الطبية مع 52 إصابة مختلفة منها 27 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية وطبية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر التربية المقامة على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، اطلقوا الاعيرة " النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع" باتجاه المشاركين في المسيرات، ما ادى الى اصابة عدد منهم بأعيرة " نارية ومطاطية" وآخرين بالاختناق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers