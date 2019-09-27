بالفيديو:في فعاليات جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم 27 سبتمبر ، جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في فعاليات الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي تحمل اسم جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى".

وأفادت وزارة الصحية الفلسطينية، بإصابة 4 مسعفين أحدهم بقنبلة غاز بالوجه مباشرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تعاملت الطواقم الطبية مع 52 إصابة مختلفة منها 27 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية وطبية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر التربية المقامة على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، اطلقوا الاعيرة " النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع" باتجاه المشاركين في المسيرات، ما ادى الى اصابة عدد منهم بأعيرة " نارية ومطاطية" وآخرين بالاختناق.