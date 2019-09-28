بينهم قيادات في حماس.. قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، 8 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادات في حركة حماس وأسرى محررون.

وحسب مركز فلسطين للإعلام، فإن قوات خاصة صهيونية اختطفت الليلة الماضية كلًّا من؛ أحمد ذيب الحروب وعز قاسم الحروب من دير سامت، والأسير المحرر محمد يوسف أبو العبد الحروب خلال تواجده في دورا، جنوب غربي الخليل "جنوب الضفة الغربية".

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي في حماس والأسير المحرر عايد دودين، عقب دهم منزله في دورا جنوب غربي الخليل. وكان قد أمضى قرابة 20 عامًا في سجون الاحتلال، على فترات، بينها اعتقال إداري، وأفرج عنه قبل 3 أشهر.

فيما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر فادي غنيمات، عقب دهم منزله في بلدة صوريف شمالي مدينة الخليل. بالإضافة لاعتقال المحرر خالد الفسفوس من منزله في دورا جنوب غربي المدينة.

وطالت الاعتقالات كلًا من القياديين في "حماس" والأسيرين المحررين؛ توفيق عبد الفتاح الحروب، من قرية دير سامت غربي الخليل، وإسماعيل النطاح من منزله في بلدة إذنا غربي المدينة.