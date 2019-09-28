حماس في ذكرى الانتفاضة: المقاومة حقّ مشروع وبمقدمتها الكفاح المسلح

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت 28 سبتمبر ، في بيان لها بذكرى انتفاضة الأقصى الثانية ، إن المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

وشددت علي رفضها لصفقة القرن، وتتعهدها بالتصدي لها بكل الوسائل مهما كانت التضحيات، "فالوطن غالٍ، والحفاظ عليه والعمل لاسترداده واجب".

وأكدت حماس أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم، "وما زال العدو يعربد ويتجبر ويرتكب الجرائم والانتهاكات بدعم وغطاء أمريكي لا محدود، وشعبنا الفلسطيني ما زال متوثبًا للدفاع عن المسجد الأقصى، في وجه مخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتهويدٍ للقدس والأقصى".

واكدت "دعمها الكامل لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وتجديد وقوفها إلى جانب الحشود الثائرة والجماهير العازمة على كسر الحصار وتثبيت حق العودة".