Responsive image

32º

29
سبتمبر

الأحد

26º

29
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين: لواء الفتح في محور نجران استسلم بكامل عتاده وسلاحه
     منذ 6 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين: 500 من قوات العدو بين قتيل ومصاب في عملية محور نجران
     منذ 6 ساعة
  • وسائل اعلام سعودية: حريق في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة السعودية ولا تقارير عن إصابات حتى الآن
     منذ 6 ساعة
  • داخلية النظام تعلن تصفية 15 شخصًا بدعوى تبادل إطلاق النار خلال عملية أمنية في شمال سيناء
     منذ 6 ساعة
  • الفنان ورجل الأعمال محمد علي يدعو الشعب المصري في فيديو جديد للتظاهر بعد مباراة الأهلي الليلة للمطالبة برحيل السيسي
     منذ يوم
  • مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ينبغي إطلاق سراح كل الأشخاص الذي جرى اعتقالهم أو احتجازهم لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:20 صباحاً


الشروق

5:42 صباحاً


الظهر

11:45 صباحاً


العصر

3:10 مساءاً


المغرب

5:48 مساءاً


العشاء

7:18 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

هيئة الأسرى: إدارة "ريمون" تُمعن بانتهاك الأسرى وتستهتر بحياتهم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
هيئة الأسرى: إدارة "ريمون" تُمعن بانتهاك الأسرى وتستهتر بحياتهم


أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأحد 29 سبتمبر ، إن إدارة معتقلات الاحتلال بما فيها إدارة "ريمون" تُمعن باستهداف الأسرى المرضى بانتهاكهم طبياً وحرمانهم من العلاج وتركهم فريسة للأوجاع.

ورصدت الهيئة في بيان أبرز الحالات المرضية القابعة في "ريمون"، ومن بينها حالة الأسير محمد العرفان (59 عاماً) من محافظة الخليل، والذي يعاني من وضع صحي سيء بسبب وجود ورم حميد في كبده يسبب له آلام حادة.

وأوضحت الهيئة أن العرفان أُجريت له عملية العام الماضي وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، ولا زال الأسير بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.

وحسب الهيئة، يواجه الأسير معاذ حنني (41 عاماً) من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس أوضاعًا صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته يُسبب له تنملًا بيديه ورجليه، كما ويشتكي أيضاً من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولغاية اللحظة لم تُجر له أي فحوصات طبية لتشخيص حالته كما يجب وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات. 

بينما يشتكي الأسير ابراهيم غنيمات (40 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، من آثار إصابته بجلطة تعرض لها العام الماضي، حيث لا يزال يعاني من ضعف بعضلة القلب تُسبب له آلام شديدة وتعب مستمر، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers