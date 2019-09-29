هيئة الأسرى: إدارة "ريمون" تُمعن بانتهاك الأسرى وتستهتر بحياتهم



أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأحد 29 سبتمبر ، إن إدارة معتقلات الاحتلال بما فيها إدارة "ريمون" تُمعن باستهداف الأسرى المرضى بانتهاكهم طبياً وحرمانهم من العلاج وتركهم فريسة للأوجاع.

ورصدت الهيئة في بيان أبرز الحالات المرضية القابعة في "ريمون"، ومن بينها حالة الأسير محمد العرفان (59 عاماً) من محافظة الخليل، والذي يعاني من وضع صحي سيء بسبب وجود ورم حميد في كبده يسبب له آلام حادة.

وأوضحت الهيئة أن العرفان أُجريت له عملية العام الماضي وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، ولا زال الأسير بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.

وحسب الهيئة، يواجه الأسير معاذ حنني (41 عاماً) من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس أوضاعًا صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته يُسبب له تنملًا بيديه ورجليه، كما ويشتكي أيضاً من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولغاية اللحظة لم تُجر له أي فحوصات طبية لتشخيص حالته كما يجب وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات.

بينما يشتكي الأسير ابراهيم غنيمات (40 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، من آثار إصابته بجلطة تعرض لها العام الماضي، حيث لا يزال يعاني من ضعف بعضلة القلب تُسبب له آلام شديدة وتعب مستمر، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.