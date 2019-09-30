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بينهم أسيرة... 6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 80
بينهم أسيرة... 6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب

أكد مركز أسرى فلسطين، أن 6 أسرى في سجون الاحتلال بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.
وحسب المركز الفلسطيني فإن الأسرى هم..

الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (79) على التوالي .

الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (69) يوماً.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (62) يومًا.

الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل قضاء نابلس الذي يواصل الإضراب لليوم السابع على التوالي.

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) من الأردن، المضربة لليوم السابع على التوالي.

الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

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