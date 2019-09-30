عقب رفع وتيرة التضييق على المحتوى الفلسطيني.." صدى سوشال" يوجه رسالة احتجاجية لفيسبوك

وجه مركز "صدى سوشال" رسالة شديدة اللهجة إلى مديرة قسم السياسات العامة في فيسبوك بالشرق الأوسط السيدة نشوى حسين، وقدم خلالها المركز شرحًا للتضييق الذي ارتفعت وتيرته مؤخرًا تجاه المحتوى الفلسطيني.

وجاءت الرسالة عقب محاربة الفيسبوك للعديد من الكلمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإدخالها حيز الكلمات المحظور تداولها عبر الموقع الأزرق، مما عرض مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية للعقوبات المتنوعة من قبل إدارة فيسبوك، ووصلت هذه العقوبات إلى إغلاق حسابات وصفحات عمرها يصل لأكثر من 10 سنوات.

وبين مدير المركز إياد الرفاعي أن إدارة فيسبوك أصبحت تحاسب مستخدمي الموقع على منشوراتهم بأثر رجعي، بحيث تفرض عقوبات على حسابات وصفحات استخدمت كلمات في منشوراتها قبل سنوات، وعندما حظر الموقع استخدام هذه الكلمات، أصبح الموقع يفرض عقوبات بأثر رجعي على ناشري هذه الكلمات.

وطالب إدارة قسم السياسات بالنظر بعين الموضوعية للحالة الفلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار أن من حق الفلسطينيين استخدام فيسبوك للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم كما يفعل مستخدمو هذا الموقع حول العالم.

يشار الي أن فيس بوك قام بحظر صفحة جريدة الشعب ، لتبني سياستها القضية الفلسطينية ، كماا فعل مع مئات المواقع الفلسطينية.