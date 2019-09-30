حماس والجهاد تأسفان لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر

عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، عن أسفها لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر كما أدانت حركة الجهاد تلك الخطوة التطبيعية. .

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، "نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة".

واعتبرت هذه "الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني".

من جانبها قالت الجهاد في بيان صحفي، إن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق شعبنا وانتهاكاته بحق الأسرى الأبطال وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال الاٍرهابي.

وأضافت: "لقد كشفت الانتخابات الصهيونية الأخيرة عن الحقد الصهيوني الطافح تجاه العرب وكانت التصريحات العنصرية لقادة الأحزاب الصهيونية على اختلافها دليلا على حجم الكراهية والعداء للعرب"، مشددةً على أنه "يستدعي قوة موقف عربي في العمل على فضح وعزل هذا الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولية".

وطالبت الجهاد بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بالثوابت القومية العربية، وحماية لحقوقنا وإسنادا لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.