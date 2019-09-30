Responsive image

25º

30
سبتمبر

الإثنين

26º

30
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • نقابة المحامين المصرية: نتابع بقلق بالغ القبض على محامين أثناء حضورهم التحقيقات مع متهمين بالتظاهرات الأخيرة
     منذ 2 ساعة
  • الجزيرة : تفجير سيارة مفخخة قرب رتل عسكري لقوات إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو
     منذ 6 ساعة
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين: لواء الفتح في محور نجران استسلم بكامل عتاده وسلاحه
     منذ يوم
  • المتحدث العسكري باسم الحوثيين: 500 من قوات العدو بين قتيل ومصاب في عملية محور نجران
     منذ يوم
  • وسائل اعلام سعودية: حريق في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة السعودية ولا تقارير عن إصابات حتى الآن
     منذ يوم
  • داخلية النظام تعلن تصفية 15 شخصًا بدعوى تبادل إطلاق النار خلال عملية أمنية في شمال سيناء
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:20 صباحاً


الشروق

5:43 صباحاً


الظهر

11:45 صباحاً


العصر

3:09 مساءاً


المغرب

5:46 مساءاً


العشاء

7:16 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس والجهاد تأسفان لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 63
حماس والجهاد تأسفان لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر

عبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، عن أسفها لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر كما أدانت حركة الجهاد تلك الخطوة التطبيعية. .

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، "نأسف لاستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة".

واعتبرت هذه "الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني".

من جانبها قالت الجهاد في بيان صحفي، إن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق شعبنا وانتهاكاته بحق الأسرى الأبطال وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال الاٍرهابي.

وأضافت: "لقد كشفت الانتخابات الصهيونية الأخيرة عن الحقد الصهيوني الطافح تجاه العرب وكانت التصريحات العنصرية لقادة الأحزاب الصهيونية على اختلافها دليلا على حجم الكراهية والعداء للعرب"، مشددةً على أنه "يستدعي قوة موقف عربي في العمل على فضح وعزل هذا الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولية".

وطالبت الجهاد بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بالثوابت القومية العربية، وحماية لحقوقنا وإسنادا لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers