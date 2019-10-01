هنية: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسري



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللتنديد بتعذيب الأسير سامر العربيد، أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الأسرى بكل الطرق والوسائل المتاحة لمقاومتنا.

وقال هنية ، إننا لن نتخلى عن أسرانا، ولن نتركهم نهبا للسادية الصهيونية، ولن نتركهم طويلاً خلف قضبان الاحتلال.

وأضاف أن المقاومة الباسلة التي انتزعت الحرية لأسرانا عبر مسيرة الثورة قادرة على أن تكتب فصلا جديدا في الحرية والتحرير.

ونوه بأن قضية الأسرى متجذرة في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي تمثل نقطة الجاذبية الوطنية، وأحد ركائز الإجماع الوطني الفلسطيني.